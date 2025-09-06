MotoGp: Catalunya; Mir il migliore nella Fp2, Bagnaia indietro

Lo spagnolo Joan Mir (Honda) è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, 15/a tappa del Mondiale, che precede di poco le qualifiche. Col tempo di 1:39.119, ha preceduto Alex Marquez (Ducati Gresini), Fabio Quartararo (Yamaha) e le Ktm di Maverick Vinales e Pedro Acosta. Ottava posizione per Marc Marquez, mentre Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale ha confermato le sue difficoltà al Montmelo, chiudendo col 17/o tempo a oltre sei decimi da Mir.