MotoGp: Catalunya; prequalifiche alle Ktm, Bagnaia solo 21/o

Il sudafricano Brad Binder, su Ktm, è stato il più veloce nelle prequalifiche della classe MotoGp nel Gp di Catalunya, 15/a tappa del Mondiale. Con il tempo di 1:38.141, ha segnato il nuovo record della pista, precedendo il compagno di scuderia, Pedro Acosta, e altri due spagnoli, i fratelli Alex e Marc Marquez, rispettivamente in sella alla Ducati Gresini e alla Desmosedici ufficiale.

Disastro per Francesco Bagnaia che dopo il penultimo posto nella Fp1 non è riuscito a qualificarsi direttamente alla Q2. Il piemontese ha chiuso col 21/o tempo, frenato all'ultimo tentativo da una bandiera gialla esposta per le uscite di pista di Johann Zarco (Honda) ed Enea Bastianini, la cui Ktm è carambolata addirittura sopra le recinzioni del circuito. Il pilota italiano è comunque entrato in Q2 col sesto tempo, appena dietro a Marco Bezzecchi con l'Aprilia.

Nella top 10 ci sono anche Franco Morbidelli, Zarco (Honda Lcr) e Luca Marini (Honda) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).