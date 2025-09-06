MotoGP: Claudio Domenicali, nulla é fuori portata per Ducati

"Sei titoli costruttori consecutivi in MotoGP: un risultato che solo pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile persino da immaginare, e che oggi ci dimostra ancora una volta che con metodo, visione e determinazione nulla è fuori portata per Ducati". Claudio Domenicali, ad del marchio motociclistico, ha commentato così l'aritmetica certezza del titolo, arrivata in Catalunya.

"Questo è un successo sportivo che va ben oltre le prestazioni in pista perché racconta chi siamo come Azienda e come lavoriamo, trovando un riflesso diretto nella progettazione e nella realizzazione delle moto che ogni giorno portiamo su strada per i nostri appassionati. Il mio ringraziamento va a Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse, ai nostri piloti, ad ogni singolo membro di Ducati Corse, dei Team Ducati Lenovo e Gresini Racing: insieme siamo una squadra capace di trasformare esperienza, passione e talento in risultati concreti" prosegue Domenicali.

"La nostra forza sta nel riuscire a mantenere costanza e continuità nel tempo, una solidità che ci ha permesso di ottenere risultati straordinari, quasi 'noiosi' agli occhi di chi ci guarda. La verità - conclude l'ad - è che vincere una volta è difficile, ripetersi lo è ancora di più e farlo dando l'impressione che sia la normalità... è un altro sport".