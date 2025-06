MotoGP: delusione Bagnaia, "il problema é sempre l'anteriore"

"Mi dispiace molto perché volevo far bene davanti ai tifosi. Le difficoltà sono sempre le stesse, sono ripetitivo. Sul giro secco la moto va bene, ma in gara vado 3-4 decimi più piano dello scorso anno. Peccato perché vedo fare agli altri cose che dovrei poter fare anche io. Invece davanti non vuole rimanere dove la metto in curva, ho sempre grandi problemi all'anteriore. Però era fondamentale salire almeno sul podio. Se sono almeno al 90%? No, non direi, altrimenti avrei lottato per vincere". Intervistato da Sky Sport, Francesco Bagnaia, terzo nella sprint del GP d'Italia, così ha espresso la propria delusione per non essere riuscito, con la sua, a tenere il passo delle Ducati di Marc ed Alex Marquez.