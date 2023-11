MotoGP, Di Giannantonio con VR46 nel 2024.

Fabio Di Giannantonio correrà in MotoGP con il Mooney VR46 Racing Team nella stagione 2024. Il romano, classe '98, prende il posto di Andrea Marini - passato alla Honda - e dividerà il box con Marco Bezzecchi in sella alle Ducati Desmosedici GP. E' così scongiurato il rischio che potesse rimanere a piedi, dopo l'addio del team Gresini. "Fabio vestirà il giallo fluo della squadra di Tavullia per la sua terza stagione nella Top class (oltre alla vittoria, anche un podio in Australia nel 2023, un podio nella Sprint in Qatar nel 2023 e una pole position al Mugello nel 2022, ndr)" si legge in una nota. "Per uno tra i piloti più promettenti del vivaio italiano, grazie al secondo posto nel Campionato Moto3 nel 2018 e otto podi nella classe intermedia (una vittoria al GP di Spagna 2021), l'obiettivo è continuare a crescere in questa categoria ed essere tra i protagonisti" prosegue il Team VR46, ricordando che Di Giannantonio avrà il primo appuntamento con la nuova squadra già domani a Valencia, quando scenderà in pista per la prima giornata di test del 2024. "Sono contento di entrare a far parte di un team così forte, posso imparare tanto e non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, possiamo fare davvero delle cose belle" - il commento del pilota - "Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, non vedo l'ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile".