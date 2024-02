MotoGP: ecco la Honda LCR, Zarco vuole portarla sul podio

E' dovuto scendere dalla dominante Ducati-Pramac per salire su una Honda del team LCR, ma Jahann Zarco spera ancora di "avere l'opportunità di lottare per il podio", ha spiegato i pilota francese, durante la presentazione della sua nuova moto. "Voglio restare davanti, avere l'opportunità di lottare almeno per il podio o anche di più se si presenta l'occasione", ha detto Zarco in un video, a meno di un mese dal primo Gran Premio della stagione in Qatar. Vincitore l'anno scorso del suo primo Gran Premio di MotoGP, in Australia, Zarco ha un obiettivo: "Riportare la Honda nella top 10". Traguardo non facile perché il passo è alto: Honda è giunta ultima dei cinque costruttori nel 2023 e Honda-LCR decimo degli undici team. La struttura guidata da Lucio Cecchinello ha comunque vinto il Gran Premio delle Americhe, grazie ad Alex Rins, partito per la Yamaha e sostituito da Zarco. La livrea della moto di Zarco sarà bianca, verde e rossa come la tuta del pilota, nei colori dello sponsor Castrol, marchio di lubrificanti per motori. Il suo compagno di squadra Takaaki Nakagami gareggerà con i colori di Idemitsu, secondo raffinatore di petrolio giapponese.