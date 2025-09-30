Motogp: ennesimo intervento per Martin, salta Singapore

Ennesima operazione per Jorge Martin. L'intervento alla clavicola destra a cui si è sottoposto il pilota spagnolo "si è conclusa con successo" fa sapere l'Aprilia. Martin, a seguito di una caduta nella sprint a Motegi, aveva riportato una frattura scomposta: domenica scorsa è tornato in Spagna per sottoporsi all'intervento per la riduzione e fissazione della frattura, eseguito oggi presso l'Hospital Universitari Dexeus, dall'équipe medica del dottor Xavier Mir.

"I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a seconda del decorso post-operatorio - scrive il team di Noale -. Per il gp d'Indonesia, Martín non sarà sostituito, come permesso dal regolamento".

Una stagione molto complicata per Martin, che è stato costretto a saltare 10 weekend di gara proprio per i diversi infortuni. Ai test di Sepang a febbraio cadendo si era fratturato una mano e un piede, poi in allenamento fratture al braccio sinistro con tre gare fuori. Ad aprile, in Qatar, ancora un incidente con 11 costole rotte e sette gp saltati. Martin era rientrato a luglio per la gara di Brno.