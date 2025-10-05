Acquista il giornale
MotoGP: esami hanno escluso fratture per Bezzecchi

di Redazione Sport
5 ottobre 2025
Gli esami ai quali é stato sottoposto Marco Bezzecchi dopo la caduta sulla pista indonesiana di Mandalika hanno esluso fratture per il pilota dell'Aprilia, rende noto il team. Il riminese é però molto dolorante per il trauma subito alla schiena, ha spiegato a Sky Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing, che non si é sbilanciato sulla sua presenza a Phillip Island, tra due settimane.

