MotoGp: Giappone, Bagnaia in pole, Marquez parte terzo

di Redazione Sport
27 settembre 2025
Francesco Bagnaia, su Ducati, ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Giappone, 17/ma prova del Motomondiale. Lo spagnolo Marc Marquez, che già questo fine settimana potrebbe laurearsi campione del mondo, partirà in terza posizione, dietro anche al connazionale della Honda Joan Mir. Bagnaia, alla sua seconda pole stagionale - la 26/ma in carriera in MotoGp - ha polverizzato il record del circuito di Motegi fermando il cronometro su 1'42''911, l'unico a scendere sotto il muro dell'1'43''. "Il lavoro sta finalmente dando i suoi frutti - le parole del torinese a Canal+ -. Ho un buon feeling con la moto. Stamattina era al passo giusto durante le prove e nelle qualifiche è stato incredibile. Per le gare sarà una bella bagarre".

Ducati

