MotoGp: Gp Austria, Marco Bezzecchi il più veloce nel warm up
Italiano dell'Aprilia precede Bagnaia. Prevista pioggia in gara
Marco Bezzecchi, dopo la pole position, conquista anche il miglior tempo nel warm up della domenica mattina. Il pilota italiano della Aprilia ferma il cronometro a 1''29''35, precedendo Pecco Bagnaia e Alex Marquez: lo spagnolo ha provato più volte il long lap penalty che dovrà scontare in gara. Quinto tempo per Marc Marquez, dietro ad Enea Bastianini.
La gara è in programma alle 14, proprio quando le previsioni meteo danno in arrivo la pioggia.
