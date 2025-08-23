Acquista il giornale
MotoGp: Gp d'Ungheria, pole position per Marc Marquez

Davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia 15mo

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha conquistato la pole position nel Gp d'Ungheria di MotoGp. Alle sue spalle un quartetto di italiani: secondo tempo per Marco Bezzecchi con l'Aprilia, davanti a Fabio Di Giannantonio su Ducati Vr46. Quarto tempo per Eneta Bastianini (Ktm) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). Pecco Bagnaia partirà in quindicesima posizione.

