MotoGp: Gp Italia, Bezzecchi e Acosta primi nelle libere 1

Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm) si sono aggiudicati la prima sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello facendo segnare lo stesso tempo. Col crono di 1'46''199, il pilota italiano compare primo nella graduatoria per aver ottenuto tempi migliori dello spagnolo nel corso dell'intera sessione di prove. Dietro ai due leader si è piazzata l'altra Ktm di Brad Binder. Per trovare le Ducati ufficiali dobbiamo scendere in 4/a posizione occupata dal leader del campionato Marc Marquez, che però a differenza dei piloti in testa non ha montato gomme nuove a fine turno, seguito da quella di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Pecco Bagnaia ha ottenuto l'8/o tempo staccato di 4 decimi e mezzo da Bezzecchi, seguito dal Alex Marquez (Ducati Gresini). Il pilota piemontese ha avuto problemi in frenata ed è andato lungo alle curve Correntaio, Materassi-Borgo San Lorenzo e Casanova-Savelli nel corso della prove. Per trovare gli altri italiani dobbiamo scendere la classifica dei tempi fino alla 14/a piazza occupata da Franco Morbidelli (Ducati VR46). Infine 16/o e 21/o si sono posizionati Enea Bastianini (Ktm - Tech3) e Luca Savadori (Aprilia). La MotoGp tornerà in pista alle 15,00 per la sessione di pre qualifiche che permetterà a i primi 10 piloti di accedere direttamente alla Q2 delle qualifiche di domani mattina.