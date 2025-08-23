MotoGp: Gp Ungheria, Marquez, "contento, abbiamo lavorato bene"

Sorridente ma già concentrato sulla gara di domani, Marc Marquez festeggia la sua vittoria nella Sprint al Gran Premio d'Ungheria. "Non ho visto molto dietro di me se non che qualcuno era vicino alla prima curva; ma da allora ho solo cercato di mantenere il ritmo fino alla fine", ha detto subito dopo la gara il pilota spagnolo della Ducati ufficiale. Marquez ha dominato all'inizio alla fine, mantenendo sempre il comando. Una fuga iniziata subito dopo la prima curva del primo giro.

"Sono contento, abbiamo lavorato bene ieri - ha spiegato - Ora dobbiamo analizzare tutto per capire il comportamento della ruota posteriore domani", ha raccontato il catalano di Cervera al termine della gara".