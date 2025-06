Motogp: in aumento pubblico Mugello, oltre 165 mila spettatori

Il Gran premio d'Italia di Motogp all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) ha visto la presenza di 166.074 spettatori nell'intero weekend. Il venerdì di prove libere e pre-qualifiche è stato seguito da 27.927 appassionati, circa il doppio (53.522) per la giornata di sabato con le qualifiche e la gara sprint, mentre per assistere alle gare della domenica sono accorsi in 84,625. Rispetto allo scorso anno, che aveva visto la presenza di 156.676 spettatori, il Mugello ha visto quindi un incremento di pubblico di circa il 6%.