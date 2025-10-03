Motogp: Indonesia, Bezzecchi in testa nelle prequalifiche

Marco Bezzecchi su Aprilia Racing chiude col primo tempo (1:29.240) le prequalifiche del Gp di Indonesia. Fuori dai primi dieci le due Ducati ufficiali di Marc Marquez, gia' laureatosi campione del mondo, e di Francesco Bagnaia, che dovranno affrontare per le qualifiche la Q1: lo spagnolo ha l'undicesimo tempo (+0.813), l'italiano il dicassettesimo (+1.256). Direttamente in Q2 l'altro Marquez, Alex, che con la Gresini Racing ha chiuso decimo a +0.745.