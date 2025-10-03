MotoGp: Indonesia, Marini su Honda il più veloce in prime libere

Luca Marini su Honda è il più veloce nelle prime prove libere della MotoGp in Indonesia, chiudendo in 1'30"809. Terzo tempo per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, dietro lo spagnolo Pedro Acosta su Red Bull Ktm. Francesco Bagnaia non spinge e chiude quartultimo, davanti a Enea Bastianini. Il campione del mondo Marc Marquez è quinto. Fabio Di Giannantonio ottavo e Franco Morbidelli dodicesimo. Alle 9 ora italiana sono previste le prequalifiche sul circuito di Mandalika.