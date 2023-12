MotoGP, Lorenzo sostiene Marquez, Ducati può lottare per il titolo.

Nel 2024 Marc Marquez sulla Ducati "a livello sportivo è il massimo. Per lui e per lo spettacolo". Jorge Lorenzo - vincitore di 5 titoli mondiali, tre dei quali nella classe regina - si è ritirato dalle corse ormai da quattro anni, ma segue ancora con passione il mondo della velocità su due ruote. Pur convinto che l'anno prossimo il connazionale "non avrà vita facile", Lorenzo si sbilancia: "Se dovessi scommettere - dice intervistato da As - scommetterei su di lui". Non come vincitore di qualche gara, ma "per puntare al campionato. Penso che incontrare piloti che conoscono la Ducati e che sono più giovani di lui gli complicherà un po' le cose". Ma se suo fratello Alex ha ottenuto risultati così buoni in Ducati, pur "non avendone la magia ed il talento", se "Alex è riuscito a fare quello che ha fatto quest'anno... Perché Marc non dovrebbe riuscire a vincere molte gare?".