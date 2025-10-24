Motogp: Malesia, Acosta il piu' veloce in prequalifiche

E' di Pedro Acosta su Ktm il miglior tempo nelle prequalifiche del Gp di Malesia di Motogp. Lo spagnolo ha girato in 1:57.559 precedento il francese Joahnn Zarco su Honda Lcr (1:57.578) e l'australiano Jack Miller su Yamaha Pramac (1:57,840). In Q2 le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli, così come Alex Marquez. Diversi esclusi eccellenti dai 10: Marini, Bagnaia (costretto a un altro venerdi' da inseguimento finito col dodicesimo tempo) Aldeguer e Bezzecchi sono tra i piloti che dovranno passare dal Q1.