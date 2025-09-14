MotoGp: Marc Marquez "importante vincere, ho dovuto dare tutto"

"Oggi ho dovuto dare tutto, il massimo. Dopo l'errore di ieri mi sono concentrato al massimo, ho messo tanta energia e potenza. Ho faticato in alcuni giri, ma ero in testa. Ho sentito la pressione questo fine settimana, perché vincere qui era molto importante per la Ducati e sono contento di esserci riuscito". Così Marc Marquez dopo il successo al Gp di San Marino, davanti a Marco Bezzecchi, che lo avvicina ancora di più al titolo. In Giappone, nella prossima gara, potrà conquistarlo se riuscirà a fare 3 punti in più rispetto a suo fratello, Alex.

"Al di là della vittoria che non è venuta, questa è stata una delle mie gare migliori. Sono molto felice - ha detto il pilota dell'Aprilia - anche perchè la Ducati in questo momento ci è superiore. Ringrazio tutti, e soprattutto il pubblico, per il suo sostegno".