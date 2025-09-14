MotoGp: Marc Marquez "importante vincere, ho dovuto dare tutto"
Bezzecchi, "una gara tra le mie migliori, sono molto felice"
"Oggi ho dovuto dare tutto, il massimo. Dopo l'errore di ieri mi sono concentrato al massimo, ho messo tanta energia e potenza. Ho faticato in alcuni giri, ma ero in testa. Ho sentito la pressione questo fine settimana, perché vincere qui era molto importante per la Ducati e sono contento di esserci riuscito". Così Marc Marquez dopo il successo al Gp di San Marino, davanti a Marco Bezzecchi, che lo avvicina ancora di più al titolo. In Giappone, nella prossima gara, potrà conquistarlo se riuscirà a fare 3 punti in più rispetto a suo fratello, Alex.
"Al di là della vittoria che non è venuta, questa è stata una delle mie gare migliori. Sono molto felice - ha detto il pilota dell'Aprilia - anche perchè la Ducati in questo momento ci è superiore. Ringrazio tutti, e soprattutto il pubblico, per il suo sostegno".
