MotoGp: Marc Marquez non correrà i Gp di Australia e Malesia

Marc Marquez non parteciperà alle prossime due prove del Mondiale MotoGp, i gran premi d'Australia e Malesia. Lo ha reso noto il suo team, Ducati Lenovo, a seguito degli esami medici cui il campione del mondo è stato sottoposto a Madrid che hanno evidenziato che nella caduta in Indonesia ha riportato "una frattura alla base dell'apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra", che non richiederanno intervento.

"Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero - afferma il pilota spagnolo -. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici. L'obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%".

I medici hanno deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura. Marquez, fa sapere sempre il team, si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni.