MotoGp: Marc Marquez, possiamo lottare per la vittoria

"Ieri avevo detto che se fossimo partiti con una buona base, potevamo fare un buon weekend. Direi che siamo partiti bene, ma adesso dobbiamo lavorare per gestire le gomme e il passo gara". E' un Marc Marquez molto convinto e concentrato quello che commenta la sua performance nelle prove del venerdì in vista del Gp di Aragon. "Mi sento a mio agio in questa pista, specialmente in alcuni tratti. Questo weekend potremo lottare per la vittoria e so che ad Aragon posso fare la differenza - dice ancora lo spagnolo -. Ciò non significa che nelle prossime gare potremo lottare sempre per vincere, bisogna essere realisti. Sono però convinto che la vittoria arriverà".