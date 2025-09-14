Acquista il giornale
MotoGp: Marc Marquez vince a Misano, secondo Bezzecchi

Sul podio anche Alex Marquez, poi le due Ducati VR46

di Redazione Sport
14 settembre 2025
Marc Marquez ha vinto il Gp di San Marino, 16/a prova del Mondiale classe MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia e vincitore della sprint di ieri. Terzo posto, ancora una volta, per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini. Quarta e quinta le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio Di Giannantonio.

