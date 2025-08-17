MotoGp: Marc Marquez vince in Austria, terzo Bezzecchi

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo, al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring, ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi, che era partito dalla pole position, terzo sul podio con l'Aprilia.

Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Solo ottavo, invece, Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale.