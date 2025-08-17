Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

MotoGp: Marc Marquez vince in Austria, terzo Bezzecchi

Il leader del mondiale precede Aldeguer, ottavo Bagnaia

di Redazione Sport
17 agosto 2025
Il leader del mondiale precede Aldeguer, ottavo Bagnaia

Il leader del mondiale precede Aldeguer, ottavo Bagnaia

XWhatsAppPrint

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo, al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring, ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi, che era partito dalla pole position, terzo sul podio con l'Aprilia.

Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Solo ottavo, invece, Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ducati

Continua a leggere tutte le notizie di sport su