MotoGP: Marc Marquez vince la Sprint in Catalunya

Ottava di fila, sul podio anche Quartararo e Di Giannantonio

di Redazione Sport
6 settembre 2025
Marc Marquez ha vinto la gara Sprint del GP di Catalunya, classe MotoGP. Il leader del mondiale e la sua Ducati ufficiale hanno preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati clienti di Fabio Di Giannantonio. Per Marquez è l'ottava vittoria di fila nella Sprint, la 13ma della stagione, favorita anche dalla caduta del fratello Alex, mentre era in testa, a quattro giri dalla fine.

Francesco Bagnaia ha chiuso al 17mo posto, con un distacco di quasi 14 secondi. Nella classifica mondiale Marc Marquez sale a 467 punti, +187 su Alex e +239 su Bagnaia.

Ducati

