MotoGp: Marc Marquez vince la sprint in Austria, ritiro Bagnaia

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto la gara sprint del Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo posto per Pedro Acosta, con la Ktm, per un podio tutto spagnolo. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso quarto. Si è ritirato Francesco Bagnaia, a causa di problemi al pneumatico posteriore, dopo una brutta partenza dalla prima fila.