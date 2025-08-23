Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

MotoGp: Marc Marquez vince la Sprint del Gp d'Ungheria

Secondo e terzo Di Giannantonio e Morbidelli, 13mo Bagnaia

di Redazione Sport
23 agosto 2025
Secondo e terzo Di Giannantonio e Morbidelli, 13mo Bagnaia

Secondo e terzo Di Giannantonio e Morbidelli, 13mo Bagnaia

XWhatsAppPrint

Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha vinto la gara Sprint del Gran Premio d'Ungheria di MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto le Ducati Vr di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Quarto un altro italiano: Luca Marini con la Honda ha preceduto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Joan Mir (Honda). Settimo Marco Bezzecchi con l'Aprilia davanti ad Alex Marquez. Soltanto 13mo Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ducati

Continua a leggere tutte le notizie di sport su