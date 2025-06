MotoGp: Marini ai box del Mugello dopo l'incidente a Suzuka

"Il mio obiettivo è tornare a correre prima della pausa estiva, possibilmente al Sachsenring". Lo ha annunciato Luca Marini (Honda) ancora convalescente dopo l'incidente del 28 maggio scorso, durante i test per partecipare alla 8 ore di Suzuka in Giappone. "Abbiamo per fortuna un test a Brno dopo il Gp di Assen - ha detto il pilota ai microfoni di Sky -. Potrebbe essere un buon momento e nel caso io mi sentissi bene per risalire in moto con calma, tranquillità, proverò a fare fare qualche giro per poi essere pronto all'80% per la Germania. Per come è stato l'incidente - ha proseguito il pesarese - bisogna prendere quello che c'è di positivo, così sono tornato ad allenarmi e nel giro di due settimane potrei essere in una forma sufficiente per poter guidare la una MotoGp''.