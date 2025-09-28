Acquista il giornale
MotoGp: Marquez, 'il cerchio si è chiuso in Giappone'

'La sfida più difficile è stata ritornare'

di Redazione Sport
28 settembre 2025
"Ho avuto un infortunio e sono voluto rientrare in fretta, ho preso delle decisioni difficili ma giuste, il cerchio si è chiuso in Giappone, è stata la giornata perfetta": così, ai microfoni di Sky, Marc Marquez.

"Quando sei all'apice la caduta è più forte - ha aggiunto - la sfida più difficile è stato ritornare, per tornare al top ho scelto la moto più forte, la Ducati. Ora mi voglio godere questo momento".

