MotoGp: Marquez, 'il cerchio si è chiuso in Giappone'

"Ho avuto un infortunio e sono voluto rientrare in fretta, ho preso delle decisioni difficili ma giuste, il cerchio si è chiuso in Giappone, è stata la giornata perfetta": così, ai microfoni di Sky, Marc Marquez.

"Quando sei all'apice la caduta è più forte - ha aggiunto - la sfida più difficile è stato ritornare, per tornare al top ho scelto la moto più forte, la Ducati. Ora mi voglio godere questo momento".