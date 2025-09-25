Motogp: Marquez, 'questo Mondiale il più importante per me'

"Questo Mondiale sarebbe il piu' importante per me, perche' chiuderebbe un cerchio". Marc Marquez sulla pista di Motegi, nel gp del Giappone, a sei gare dalla fine ha il primo match point per chiudere la stagione dominata fin qui e mettere in bacheca il suo nono titolo, come Valentino Rossi. Per farlo, gli bastera' fare 3 punti piu' del fratello Alex.

"Gli ultimi anni sono stati difficili, nella mia vita privata, che è più lunga di quella professionale, ho imparato tante cose", ha detto il pilota spagnolo della Ducati, nella conferenza piloti, confessando che dopo il brutto infortunio del 2020 aveva anche pensato al ritiro. "Questa è la mia seconda vita in MotoGP, sarà importante chiudere il cerchio nel modo migliore possibile. Il valore di un titolo è sempre lo stesso, forse quello 2013 è stato più importante: ma questo e' il Mondiale che mi permetterà di voltare pagina dopo quanto mi è successo, quindi è molto importante".

Quanto alla gara, l'intenzione in caso di successo e' ripetere l'esultanza alla Messi mostrata a Misano, la tuta mostrata al pubblico. "Mi hanno chieso se so quanti palloni d'Oro ha lui, ho detto 7, 8, 9, non so..."