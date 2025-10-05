MotoGP: Marquez, tac a Madrid per valutare danno ai legamenti

"Bisogna capire se il legamento della clavicola é rotto o lussato". E' stato lo stesso Marc Marquez a spiegare, a Sky Sport, le conseguenze della caduta nel primo giro del GP di Indonesia. "Non il miglior modo di festeggiare il titolo - ha aggiunto il campione del mondo -. Marco (Bezzecchi, ndr) mi é venuto subito a chiedere scusa, così sono le gare. Ci sta".

"Questa notte stessa volo a Madrid e provo a tornare prima possibile, ma seguendo quello che dicono i medici" ha concluso Marquez, che nella capitale spagnola si sottoporrà ad una tac per valutare esattamente l'entità del danno. Il pilota Ducati é comunque parso rasserenato dall'esito dei primi esami, che avrebbero escluso problemi all'omero del braccio destro, operato quattro volte dopo la caduta a Jerez di cinque anni fa.