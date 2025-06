Motogp: Marquez 'Vincere qui sensazione fantastica'

''Vincere con Ducati al Mugello è una sensazione fantastica''. Con poche, ma chiarissime parole, Marc Marquez ha commentato così la vittoria del gran premio d'Italia di Motogp che è andato in scena all'autodromo del Mugello.

''Oggi non era rosso il colore della Ducati - ha proseguito il campione spagnolo, facendo riferimento alla livrea speciale della moto dedicata al Rinascimento italiano - però alla fine abbiamo rappresentato l'anima di questa squadra. E' un grande podio e abbiamo tenuto alto il nostro nome, è stato un risultato sicuramente speciale per tutti quanti, ma anche per me. Sono super felice. All'inizio ho provato a gestire la gara, Pecco e Alex mi hanno messo un po' di pressione. Ho usato un po' di cautela e poi ho dato il tutto per tutto per allungare. Alla fine sono contento di questo risultato a coronamento di un grande weekend''.

La seconda piazza del podio è stata occupata dal fratello Alex: ''Mi aspettavo di essere lì davanti e di poter dare un po' di fastidio anche in ottica campionato a Marc, però era troppo veloce. Ho dato il mio meglio, il massimo, non ho commesso errori e la lotta con Pecco e Marc è stata eccezionale''.

Il terzo posto di Fabio Di Giannantonio è gioia vera: "E' il mio primo podio in Motogp al Mugello, davanti a tutti questi appassionati, è fantastico. Quando ero in quarta posizione ero al limite ma quando ho visto che mi stavo avvicinando a Pecco mi sono detto: ok, devo rischiare per prenderlo, e ce l'ho fatta''.

E mentre Marco Bezzecchi (Aprilia), giunto 5/o, ha voluto fare il giro d'onore con la bandiera italiana per salutare il pubblico, al suo rientro ai box, ha trovato ad aspettarlo il team che lo ha accolto con un lungo applauso e una lavagnetta con scritto 'grazie'.

Intanto il Direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna ha commentato ai microfoni di Sky le sue emozioni: ''Sono vivo per miracolo, è stata una gara tiratissima. Sono stati bravi tutti quanti e mi è piaciuta la reazione di Pecco, spero che sia inizio della svolta del suo campionato. Marc invece ha fatto qualcosa di fantastico perché ha vinto su una pista a lui non favorevole''.