MotoGp: Martin, "Non correrò nemmeno ad Austin"

"Sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Non sto recuperando con la velocità che vorrei. Non sarò ad Austin, vediamo se riuscirò a recuperare per il Qatar". Jorge Martin si collega in video alla conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Argentina. Il campione del mondo in carica, quindi, salterà con la sua Aprilia anche il Gp negli Stati Uniti.