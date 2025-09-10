MotoGp: Miller "amo Misano e l'Italia, Yamaha darà il massimo"

Amo Misano, amo l'Italia e sono davvero felice che sia arrivato il Gp di San Marino. Mi piace molto questa pista, in passato sono stato spesso molto veloce e competitivo qui, e credo che la Yamaha possa dare il massimo su un circuito senza rettilinei lunghissimi". Jack Miller con la Yamaha Pramac è carico in vista del Gp di Misano.

"Di solito anche la presa è alta, quindi ho una buona sensazione - spiega il pilota australiano - Inoltre, ho molti amici qui ed è sempre speciale vederli e gareggiare in un'atmosfera così fantastica".