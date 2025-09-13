MotoGp: Misano; Aprilia Bezzecchi in pole, 4/o Marc Marquez

L'Aprilia di Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp di domani e nella gara Sprint di questo pomeriggio. Il pilota italiano ha preceduto la la Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Solo quarta la Ducati ufficiale del leader del Mondiale Marc Marquez, mentre partirà dall'ottava casella Francesco Bagnaia. le Aprilia di Marco Bezzecchi