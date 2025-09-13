Acquista il giornale
MotoGp: Misano; Aprilia Bezzecchi in pole, 4/o Marc Marquez

Parte ottava l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia

di Redazione Sport
13 settembre 2025
L'Aprilia di Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp di domani e nella gara Sprint di questo pomeriggio. Il pilota italiano ha preceduto la la Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Solo quarta la Ducati ufficiale del leader del Mondiale Marc Marquez, mentre partirà dall'ottava casella Francesco Bagnaia. le Aprilia di Marco Bezzecchi

