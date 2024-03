MotoGP: Morbidelli vola in Qatar, domani l'ultimo check medico

Nonostante i riscontri positivi emersi dalla risonanza magnetica del 2 marzo, è ancora in bilico la partecipazione di Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) al GP del Qatar, gara che nel fine settimana apre il motomondiale 2024. L'incidente di fine gennaio a Portimao l'ha tenuto lontano dai test precampionato che si sono svolti a Sepang e Losail in febbraio: il pilota romano ha comunque preso l'aereo verso il Medio Oriente e domani affronterà un controllo medico dal quale, se tutto sarà a posto, riceverà il semaforo verde ufficiale per salire in sella alla sua Ducati. "Sono impaziente, voglio provare la moto, tornare alle gare e conoscere meglio le persone della mia nuova squadra", le parole del pilota, che sale su una GP24 dopo diverse stagioni con Yamaha. Nella caduta sul circuito portoghese Morbidelli aveva riportato una commozione cerebrale. Due tac svolte nei giorni successivi avevano scongiurato lesioni al cervello.