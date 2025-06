MotoGp: Olanda; Bagnaia, ripartire dai passi avanti al Mugello

Vincitore ad Assen negli ultimi tre anni, Francesco Bagnaia arriva al Gp di Olanda reduce dal quarto posto ottenuto al Mugello, risultato che gli aveva fatto dire che c'erano state "cose positive, per la prima volta abbiamo lottato e c'è stato un piccolo passo avanti sull'anteriore". Poi però aveva aggiunto che "questa situazione potrà solo aiutarmi a capire meglio tante persone e cosa fare in futuro'". Intendevo dire - spiega ora in conferenza stampa -e che i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più. Se la squadra è unita? Non c'è mai stato dubbio...".

"Per me questa vigilia è come le altre - dice ancora Bagnaia parlando della gara di Assen -. Sono capace ogni volta di resettare e di ripartire da zero con l'entusiasmo di sempre. Questa è una fortuna e non vedo l'ora di girare qui ad Assen, che è una pista meravigliosa. Ho riguardato un po' di gare del passato, le Sprint Race, e in generale è una pista che mi è sempre venuta abbastanza bene. Siamo pronti per partire".

"Al Mugello, comunque, nel risultato negativo ci sono state delle cose positive e bisogna ripartire da quelle e, per la prima volta quest'anno, sono riuscito a lottare. Bisogna portare avanti questa cosa, un passo avanti è stato fatto", sottolinea. "Non faremo particolari cambiamenti sulla moto - conclude -. Bisogna solo lavorare per fare un grande passo avanti in questa situazione. Al Sachsenring invece proveremo a fare qualcosa di più".