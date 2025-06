Motogp: Olanda; M. Marquez, qui temo mio fratello e Bagnaia

Vincere al Mugello, in rosso, gli ha dato qualcosa in più. Ad ammetterlo è Marc Marquez, intervistato da Sky Sport in vista di Assen. "Il GP d'Italia e quello del Qatar hanno valore diverso - spiega lo spagnolo - perché sono trionfi inaspettati. Soprattutto il Mugello è stato speciale in un team italiano su moto italiana. Dall'Igna dice che sono stato perfetto? Sì, ero super concentrato perché avevo la mentalità fin dal giovedì di dover lavorare di più. E anche ad Assen dovrò fare lo stesso se voglio essere sul podio".

Poi sui rivali: "Il mio avversario principale è mio fratello Alex, che è molto costante e sta mostrando un livello incredibile. Ma, come è successo al Mugello, può arrivare anche Pecco...".