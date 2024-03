MotoGp: pioggia in Qatar, seconde libere a Marc Marquez

Un inatteso acquazzone sul circuito di Lusail ha complicato i piani della MotoGp in vista del Gp del Qatar di domenica prossima, inducendo i piloti a rinviare a domani le pre-qualifiche e ad effettuare invece in serata una normale sessione di libere. Il più veloce sull'asfalto bagnato è stato Marc Marquez, in sella alla Ducati del team Gresini. Con il tempo di 2'06''544 ha preceduto le Ktm GasGas di Augusto Fernandez e Pedro Acosta. Prudente Francesco Bagnaia, che ha fatto segnare il 12/o tempo, mentre il compagno di squadra Enea Bastianini ha ottenuto il settimo. Solo 18/o per Jorge Martin, che era stato il più veloce nella sessione precedente.