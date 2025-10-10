Acquista il giornale
Motogp: Pirro al posto di Marquez in Australia

Il campione del mondo saltera' anche il Gp di Malesia

di Redazione Sport
10 ottobre 2025
A inizio settimana la news relativa all'assenza di Marc Marquez - gia' campione del mondo 2025 nella Motogp ma alla prese con una frattura alla spalla dopo la caduta in Indonesia - nei Gran Premi d'Australia e Malesia. Ora la comunicazione da parte del team Ducati in merito al sostituto dello spagnolo a Phillip Island: sarà Michele Pirro, collaudatore di lunga data della Casa emiliana e con tanta esperienza in termini di gare. In Australia sarà alla sua 70^ presenza in MotoGP. Al momento, ancora ignoto il nome di chi prenderà il posto di Marquez a Sepang.

Ducati

