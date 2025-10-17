Motogp: prequalifiche Australia a Bezzecchi, nono tempo Bagnaia

Marco Bezzecchi vola in Australia. Il pilota dell'Aprilia ha siglato il miglior tempo nelle prequalifiche con il nuovo record della pista a Phillip Island (in 1:26.492), chiudendo davanti allo spagnolo Raul Fernandez e a Di Giannantonio (Ducati VR46). Quarto Quartararo, quinto Alex Marquez: passa in Q2 anche Francesco Bagnaia con il nono tempo. Bezzecchi, che ha migliorato il precedente record stabilito nel 2023 da Jorge Martin, domenica in gara sarà penalizzato da un doppio long-lap che sconta per il contatto con Marc Marquez in Indonesia.