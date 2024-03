MotoGP: Qatar; Bagnaia 'il feeling con la GP24 è buono'

"Mi sento in forma, abbiamo lavorato bene nei test. Il mio feeling sulla nuova moto è buono. E' molto competitiva": Così ha esordito Francesco Bagnaia, campione in carica e pilota del team ufficiale nella conferenza stampa del GP del Qatar. A pochi giorni dal via è arrivato il rinnovo fino al 2026 e questo "è importante per me e per la Ducati, ho la mente libera e mi posso concentrare sui risultati".