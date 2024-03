MotoGP: Qatar; Marquez 'non mi sento ancora pronto per vincere'

"In questo inverno mi sono concentrato su me stesso per adattare il mio stile di guida alla moto. Devo migliorare e imparare dagli altri piloti Ducati. Non mi sento ancora pronto per lottare per podi e vittorie, vedremo passo passo". Alla vigilia della nuova stagione Marc Marquez raffredda gli entusiasmi di chi lo immagina subito protagonista sulla Ducati del team Gresini. "Fin dall'inizio ho avuto supporto dal management Ducati. E' ovvio che la relazione debba essere buona, altrimenti non avrei mai firmato. Ho sempre sentito grande rispetto - ha aggiunto l'ex pilota Honda - So cosa mi è accaduto negli ultimi quattro anni, ci vuole tempo. Negli ultimi due anni non ho vinto nemmeno una gara. Devo creare una base e imparare dai piloti più veloci di me, da Pecco e da Jorge. Ci saranno alti e bassi, bisognerà essere costanti nel tempo".