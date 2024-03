MotoGP: Qatar; Martin 'bene i test, sono pronto e concentrato'

"Mi sento preparato e concentrato, i test sono andati bene e la moto si è dimostrata competitiva, mentre l'anno scorso avevamo un po' lottato, anche se ho avuto qualche difficoltà all'inizio. Ho fatto un buon lavoro in inverno". Così Jorge Martin nella conferenza stampa di apertura della stagione MotoGP, in Qatar e mi sento ben preparato". "Avrei subito firmato due anni per la Ducati ufficiale, ma sto bene dove sono e sono in un ottimo posto per lottare in questa stagione" ha aggiunto lo spagnolo.