MotoGP: Qatar, per Martin pole e record della pista

"Sono contento perché il passo è buono, ma in gara tanti proveranno a vincere". Così Jorge Martin dopo aver ottenuto la prima pole del 2024, a Losail. Lo spagnolo della (team Pramac), vice campione del mondo, con il tempo di 1'50"789 ha firmato anche il record della pista. Soddisfatto anche Enea Bastianini (Ducati ufficiale) del suo terzo tempo: "Contento, siamo andati forte tutto il weekend. Ora dobbiamo fare uno step, lavorare sull'anteriore. Come ritmo mi sento abbastanza forte". A riprova delle prestazioni sempre crescenti in MotoGP, già nelle prequalifiche Alex Marquez (1'51"108) aveva abbassato di ben sei decimi il crono realizzato a Losail da Luca Marini nel 2023.