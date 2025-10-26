Acquista il giornale
ULTIM'ORA

MotoGp "Rueda sveglio e cosciente, sospetta frattura a una mano"

Lo spagnolo coinvolto in un grave incidente in Moto3 a Sepang

di Redazione Sport
26 ottobre 2025
"Il pilota di Moto3 n.99 Rueda è sveglio e vigile, con una sospetta frattura alla mano e svariate contusioni". Lo fa sapere la MotoGp con un messaggio via social di aggiornamento delle condizioni dello spagnolo Josè Antonio Rueda, portato in ospedale dopo un incidente con l'elvetico Noah Dettwiler nel warm up della gara di Moto3 sul circuito di Sepang.

Quanto alle condizioni dell'elvetico, non ci sono informazioni ufficiale ma secondo indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

