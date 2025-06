MotoGP: Sanchini (Sky), sono certo che Bagnaia reagirà

Piloti non si smette mai di essere, anche quando da 11 anni si è intrapresa la carriera di commentatore tecnico della MotoGP per Sky Sport. Mauro Sanchini è il co-protagonista delle telecronache a fianco di Guido Meda, ma è proprio grazie alla sua lunga esperienza in pista di pilota professionista che dà un contributo prezioso alla cronaca delle gare.

Per questo è certo che i problemi di guida che Pecco Bagnaia riscontra ormai da inizio stagione sulla sua moto, prima o poi si risolveranno: "Sarà una sorpresa quando tornerà a guidare come sa fare - ha spiegato dalla cabina di commento Sky - però non sono in grado di dire quando, magari riuscisse ad arrivarci già domani, saremmo tutti contenti. Una cosa è certa, Pecco è un campione, non è uno che si arrende. Io lo conosco molto bene fin dai tempi della Moto3 quando correva con il team Sky insieme a Fenati. Quell'anno fu un anno difficile per lui e venne un po' messo da parte. Lui però non si rassegnò, andò in Mahindra e fece delle grandissime cose. Chiaro che un po' di scoramento ci può stare, aveva sfiorato la pole position davanti al tuo pubblico, Marc per una volta sbaglia la partenza e finisci comunque dietro ai due fratelli Marquez. Secondo me manca la sintonia giusta con questa moto che però è vincente. Pecco è alla ricerca di un qualcosa che non sta trovando e quella di oggi, probabilmente dall'inizio dell'anno è la gara che gli pesa di più, perché davanti al suo pubblico".

Bagnaia oggi era dispiaciuto di aver deluso i suoi tifosi: "E' importante che i suoi sostenitori si facciano sentire per dargli tutto il sostegno, perché per un pilota questo importante".

