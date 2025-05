MotoGP Silverstone: Marc Marquez si prepara alla sfida contro Alex e Pecco

Silverstone "storicamente non é tra le piste dove ho vinto di più in passato. Anzi due volte ho perso la gara all'ultima curva. E poi mi aspetto Alex e Pecco molto forti. Devo usare bene la testa". Marc Marquez a Sky Sport ha parlato del prossimo appuntamento del mondiale MotoGP, che nel fine settimana fa tappa in Inghilterra. "L'aspetto più importante é rimanere concentrato" ha aggiunto.

Marquez non ha poi voluto commentare la notizia secondo la quale Jorge Martin avrebbe deciso di lasciare in anticipo l'Aprilia: "Non dirò niente perché non so se é vera. Lui non ha parlato. Aprilia ha fatto un comunicato stampa, ma deve parlare Jorge, é lui il protagonista".