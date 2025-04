Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Jerez de la Frontera, in Spagna, classe MotoGp. Lo spagnolo ha chiuso davanti a suo fratello Alex (Team Gresini) e al compagno di squadra Francesco Bagnaia. Caduta per il poleman Fabio Quartararo. Quarto posto per Franco Morbidelli, 5/o Aldeguer e 6/o Di Giannantonio.