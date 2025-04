MotoGp: Spagna; pole position per Quartararo a Jerez

Il francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha, ha ottenuto la pole position nel gran premio della MotoGp di domani a Jerez, ottenendo il tempo di 1:35.610, nuovo record della pista. Secondo e terzo tempo per due Ducati, quelle di Marc Marquez (+ 0.033) e Francesco Bagnaia (+ 0.145). Seguono Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales. La Yamaha non otteneva una pole position dal Gp di Indonesia del 2022.