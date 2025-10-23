MotoGP: stagione finita per Marc Marquez

Impegnato per tornare al 100% della forma fisica dopo essersi fatto male alla spalla destra in Indonesia, Marc Marquez ha annunciato che il suo 2025 agonistico é finito. Il neo campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, sta affrontando le conseguenze della caduta che l'ha coinvolto al primo giro del GP di Mandalika insieme a Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha riportato una lesione al processo coracoideo e ai legamenti della spalla destra, seguiti da un intervento chirurgico. Salterà quindi le gare da qui alla fine della stagione 2025 e il test di Valencia in programma due giorni dopo l'ultimo appuntamento. L'obiettivo è tornare al massimo per il prossimo anno, con l'ottavo titolo della classe regina nel mirino.